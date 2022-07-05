Малков собирается вернуть исторический облик улице Щедрина в Рязани

Улице Щедрина в Рязани нужно вернуть исторический облик, заявил 5 июля врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Глава региона вместе с вице-губернатором Артёмом Брановым, руководителями некоторых строительных компаний, экспертами провёл выездное совещание по вопросу создания общественно-городских пространств, которое состоялось в исторической части центра Рязани.

По словам Павла Малкова, улица Щедрина с уникальными памятниками деревянного зодчества вполне могла бы стать музейным объектом. Правда, целиком сделать улицу-музей уже не получится, так как части домов уже нет, остальные — аварийные.

Врио губернатора подчеркнул необходимость сохранить и развивать то, что осталось. По его словам, улица должна быть интересна людям.

— Сразу подчеркну, никаких новоделов и антипримеров реконструкции исторических зданий, которые горожане уже наблюдали, быть не должно. И тем более случаев, когда дома странным образом сгорают или сносятся, — приводит слова Малкова пресс-служба регионального правительства.

Политик пообещал, что не допустит строительства в таких местах. Можно будет либо восстановить дом, либо создать на его месте общественное пространство.

Также Малков обратил внимание на типичную для Рязани проблему — отсутствие парковки и наличие проводов, которые нужно убрать под землю.

Врио губернатора поручил рассмотреть возможность создания проектной организации, подведомственной профильным ведомствам региона. Её появление позволит снизить затраты на разработку проектной документации по восстановлению памятников истории и архитектуры.

В ходе осмотра улицы Щедрина Павел Малков поручил в ближайшее время провести инвентаризацию памятников деревянного зодчества. После этого станет понятно, что делать с каждым зданием.