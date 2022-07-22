Малков рассказал о поездке в Шацкий район

Сегодня работаю в Шацком районе.

Провёл встречи с главой администрации, пообщался с активом и местными жителями. Зафиксировал несколько задач, требующих пристального внимания:

Обход Шацка. Окружная дорога построена в 2006 году. Но из-за бюрократических проволочек крупногабаритный транспорт по-прежнему проезжает через райцентр. Это создает серьезный дискомфорт для жителей. Также за прошедшее время дорога перестала соответствовать требованиям и нуждается в ремонте.

Лично займусь ситуацией. Транзитный транспорт нужно выводить за черту города. Это вопрос безопасности пешеходов и экологического благополучия территории.

Проблемы с электроснабжением в сельской местности. В непогоду часто происходят аварийные отключения. Нужно прорабатывать вопрос с энергетиками.

Строительство водопровода в посёлке Лесная Поляна. Существующие сети нуждаются в серьезной реконструкции. Проект готов, но из-за санкций строительные материалы подорожали. Нужны дополнительные средства для его реализации. Будем решать.

Осмотрел благоустройство парка на Республиканской площади. Отметил удачное зонирование территории — есть условия и для занятий спортом, и для комфортного отдыха старшего поколения. Таких благоустроенных территорий должно становиться больше.