Малков рассказал, насколько Рязань готова к отопительному сезону

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков провел рабочее совещание по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону в Рязани. Об этом он написал на странице ВКонтакте.

— В основном, работы ведутся в соответствии с графиком. Завершаются необходимые мероприятия на Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, — отметил политик.

К зиме уже подготовлены более 70% муниципальных котельных и около 60% центральных тепловых пунктов. Проводится капремонт магистральных сетей. Почти половина многоквартирных домов и 62% объектов соцсферы получили паспорта готовности — показатели заметно выше прошлогодних.

По словам Малкова, важно завершить подготовку к отопительному сезону в ближайшее время.