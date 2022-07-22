Малков раскритиковал ход реконструкции Северной окружной дороги

На заседании правительства Рязанской области в среду, 20 июля, врио губернатора Павел Малков поднял вопрос ведущейся в Рязани реконструкции Северной окружной дороги. Он раскритиковал ход работ и обратил внимание, что у людей он вызывает много негатива и жалоб.

Малков отметил: ежедневно Северная окружная погружается в транспортный коллапс.

– Это тот пример, когда мы хорошее дело превращаем в негатив, — отметил глава региона.

Малков также обратил внимание, что работы на объекте зачастую не проводятся. Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий заявил, что сейчас совместно с Минтрансом прорабатывается вопрос установки на месте проведения работ камер видеонаблюдения. Это необходимо для того чтобы рязанцы могли следить за реконструкцией окружной.

Глава региона поручил проводить регулярные рейды на место и предоставлять информацию о проделанной работе.