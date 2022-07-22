Малков пообещал решить проблему электроснабжения сельских поселений Шацкого района

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков провёл рабочую встречу с главой администрации Шацкого района Александром Нечушкиным. С ним он обсудил вопросы социально-экономического развития муниципалитета, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нечушкин рассказал главе региона об успехах АПК. Сейчас агропромышленность занимает ведущее место в экономике Шацкого района. Там располагаются 16 фермерских хозяйств, 13 сельскохозяйственных и 3 перерабатывающих предприятия. В Шацком районе обрабатывает 96% пашни. Планируется, что урожай зерновых в этом году будет больше прошлогоднего. Активно развивается животноводство: муниципалитет занимает второе место в Рязанской области по надою молока.

На встрече обсуждались актуальные проблемы района, в том числе связанные с водо- и электроснабжением. Водопроводные сети посёлка Лесная Поляна нуждаются в серьёзной реконструкции. Проект их модернизации прошёл конкурсный отбор, но из-за подорожания материалов его стоимость изменилось. Чтобы реализовать его в следующем году, важно получить дополнительное финансирование. Павел Малков отметил, что этот вопрос с учётом его приоритетности для местного населения будет учтен при дальнейшем планировании мероприятий профильной региональной программы.

Глава администрации Александр Нечушкин акцентировал внимание врио главы региона на проблеме с электросетями в сельской местности, на которых часто из-за непогоды происходят аварийные ситуации.

— Проблему будем решать. Подготовьте подробную информацию по таким аварийным участкам. Вопрос требует дальнейшей проработки с энергетиками, – поручил Малков.

Также Павел Малков и Александр Нечушкин обсудили вопросы, связанные с ремонтом автомобильных дорог, несвоевременным вывозом мусора, развитием туристической инфраструктуры, строительством фельдшерско-акушерских пунктов.