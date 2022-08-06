Малков: Александро-Невский – один из районов Рязанской области, в котором вся земля обрабатывается

4 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил с рабочей поездкой Александро-Невский район, где ознакомился с работой предприятий АПК. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В селе Благие врио главы региона пообщался с руководством и сотрудниками ООО «Надежда», обсудил текущую работу хозяйства и перспективы его развития, ход уборочной кампании. ООО «Надежда» специализируется на производстве зерна, сахарной свеклы и подсолнечника, молочно-мясном скотоводстве, демонстрирует высокие показатели. Поголовье КРС последовательно увеличивается и сейчас составляет 2600 голов. Надои молока на одну корову являются наивысшими в регионе – 8860 кг. Имеется своя кормовая база. Кроме того, в прошлом году урожайность зерновых составила 57,4 ц/га, что стало самым высоким значением по области и району, сахарной свеклы – 600 ц/га. Хозяйство ведет социально ответственную политику в отношении работников и принимает участие в развитии сельских территорий.

Врио губернатора ознакомился с инфраструктурой хозяйства, в том числе сельхозтехникой, которая регулярно обновляется. Так, в прошлом году на это было направлено 270 млн рублей. Павел Малков осмотрел зерносушильный комплекс и хранилище для зерна.

«Оцениваю работу предприятия как образцово-показательную. Каждый год прирастает по показателям, очень высокие урожаи и самое главное – забота о людях, социальная инфраструктура. Созданы все условия для того, чтобы люди могли максимально вкладываться в труд. Такой подход должен быть везде», – прокомментировал Павел Малков.

С главой администрации муниципального образования обсудили необходимость строительства в Александро-Невском районе перерабатывающих предприятий.

«В целом по области надо стремиться не только к тому, чтобы выращивать хороший урожай, но и повсеместно строить предприятия по переработке. Потому что это дополнительные рабочие места и налоговые поступления в бюджет, которые можно направить на развитие социальной инфраструктуры. Это направление входит в число приоритетных на ближайшие годы, – подчеркнул Павел Малков. – Возможности района позволяют создать мощный аграрный кластер. Будем над этим работать».

Врио главы региона также отметил, что рассматривается возможность строительства в районе семеноводческого предприятия, что имеет важное значение для импортозамещения.

Врио губернатора отметил эффективную работу в муниципальном образовании по вводу в оборот ранее неиспользуемых земель.