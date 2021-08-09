Любимов пообещал решить вопрос строительства поликлиники в Дашково-Песочне

- Advertisement -

В понедельник, 9 августа, губернатор Рязанской области встретился с активистами ТОС «Васильевский». Во встрече приняли участие министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина, а также глава горадминистрации Елена Сорокина.

Делегация осмотрела «Мамин сквер». Объект удалось создать и благоустроить в рамках программы поддержки местных инициатив. По словам главы региона, сквер стал украшением Дашково-Песочни.

Эта территория стала любимым местом отдыха местных жителей, проведения праздников. А скульптура аиста с малышом сегодня – один из самых главных и востребованных символов, — сказал он. — Нацпроект «Демография», который реализуется по инициативе президента, предполагает не только увеличение продолжительности жизни, но и повышение рождаемости. Для реализации проекта предприняты беспрецедентные меры.

На встрече обсудили дальнейшее развитие территории. Например, создание туристического маршрута между «Вишнёвым садом» и «Дубовой рощей». Также поговорили о создании мемориала рядом со школой №75. Его посвятят рязанским лётчикам — героям войны.

Рязанцы обратили внимание чиновников на плохое состояние территории рядом с домом №10 по улице Васильевской. Елена Сорокина отметила: участок земли находится в аренде. Глава региона дал поручение мэру поговорить с арендатором и привести землю в порядок.

На встрече также обсудили вопросы расширения дороги на улице Серёжина Гора, патрулирования «Маминого сквера» полицейскими и дружинниками, строительства поликлиники.

По поликлинике вопрос обязательно будет решен. Сейчас уже уточняем сроки, поскольку это связано, в том числе, с финансированием из федерального бюджета, – сказал Любимов