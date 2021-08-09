Любимов пообещал решить вопрос строительства поликлиники в Дашково-Песочне

В понедельник, 9 августа, губернатор Рязанской области встретился с активистами ТОС «Васильевский». Во встрече приняли участие министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина, а также глава горадминистрации Елена Сорокина.
Делегация осмотрела «Мамин сквер». Объект удалось создать и благоустроить в рамках программы поддержки местных инициатив. По словам главы региона, сквер стал украшением Дашково-Песочни.
На встрече обсудили дальнейшее развитие территории. Например, создание туристического маршрута между «Вишнёвым садом» и «Дубовой рощей». Также поговорили о создании мемориала рядом со школой №75. Его посвятят рязанским лётчикам — героям войны.
Рязанцы обратили внимание чиновников на плохое состояние территории рядом с домом №10 по улице Васильевской. Елена Сорокина отметила: участок земли находится в аренде. Глава региона дал поручение мэру поговорить с арендатором и привести землю в порядок.
На встрече также обсудили вопросы расширения дороги на улице Серёжина Гора, патрулирования «Маминого сквера» полицейскими и дружинниками, строительства поликлиники.