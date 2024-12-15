Кристина Асмус жёстко высмеяла Гарика Харламова в соцсети

Артистка Кристина Асмус, экс-супруга юмориста Гарика Харламова, не упустила возможности пошутить над ним в соцсети. Звезда отреагировала на фотографию в социальных сетях, на которой Харламов запечатлён с комиками Сергеем Матвиенко, Арсением Поповым, Антоном Шастуном и Дмитрием Позовым.

Фотографией поделился комик Игорь Джабраилов. Он спросил у подписчиков, кого из звёзд они бы хотели увидеть в киндер-сюрпризе.

— Мне любого без кепки. Не люблю, когда попадаются повторные экземпляры, — прокомментировала Асмус.

Поклонники оценили юмор актрисы. Напомним, Асмус и Харламов развелись в 2020 году. У пары есть общая дочь, ради её благополучия звёзды сохранили дружеские отношения. Вместе с тем у каждого из них уже появились новые отношения. Юморист в уходящем году женился на актрисе Катерине Ковальчук и признаётся, что мечтает о ещё детях. Кристина Асмус раскрыла свой роман с кинопродюсером Ильёй Бурцом.