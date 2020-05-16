В Рязанской области выявлен ещё 91 случай заражения коронавирусом

Число заражённых коронавирусом в Рязанской области увеличилось. В субботу, 16 мая, стало известно о 91 новом случае COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Таким образом, число больных коронавирусом в регионе с начала пандемии составляет 2214 человек. Ещё 86 положительных тестов отправлены на проверку в Роспотребнадзор. Вместе с условно заражёнными под контролем врачей находятся 2300 человек.
В сообщении оперативной группы отмечается, что в Рязани и области принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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