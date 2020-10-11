В больницах Рязанской области из-за коронавируса находятся 13 детей

Опергруппа правительства Рязанской области сообщила, что на 11 октября в больницах региона находятся 13 детей.

Всего же в медучреждениях зарегистрировано 263 человека. Из них здоровье 60-ти человек оценивается как удовлетворительное, а 186 — как средней степени тяжести.

При этом 17 человек находится в тяжелом состоянии, а 9 из них даже подключены к аппарату ИВЛ.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.