Ещё 91 рязанец сдал положительный тест на коронавирус

По данным на 13.00 18 мая в Рязанской области зарегистрировано 2394 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает опергруппа правительства Рязанской области.
На подтверждении регионального Роспотребнадзора находится ещё 91 положительный тест.
На сегодняшний день известно о 8182 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2465 человек. 5717 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.
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