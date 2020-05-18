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Ещё 91 рязанец сдал положительный тест на коронавирус

7info 2
Изображение Skica911 с сайта Pixabay
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По данным на 13.00 18 мая в Рязанской области зарегистрировано 2394 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает опергруппа правительства Рязанской области.

На подтверждении регионального Роспотребнадзора находится ещё 91 положительный тест.

На сегодняшний день известно о 8182 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 2465 человек. 5717 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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