Клавишник «Ленинграда» и МакSим Дмитрий Иванов умер в 41 год

Скончался известный российский музыкант Дмитрий Иванов — клавишник группировки «Ленинград» и МакSим. Он находился в коме почти месяц после тяжёлого инсульта, который произошёл 29 апреля, сообщает «Общественная служба новостей».

Несмотря на усилия врачей петербургской клиники имени Боткина, 41-летний артист скончался утром 18 мая, так и не придя в сознание.

Родственники Дмитрия отметили, что он вёл здоровый образ жизни: регулярно занимался спортом, не употреблял алкоголь и не курил. Критическое влияние на его здоровье оказал и привёл к трагическому исходу инсульт.

Причиной смерти музыканта стала аневризма. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на его сестру. Она рассказала, что кровоизлияние в мозг произошло в ночь на 29 апреля. С тех пор, на протяжении трёх недель, врачи боролись за его жизнь, но утром 18 мая сердце музыканта остановилось.

Дмитрий Иванов был хорошо известен в музыкальной среде благодаря сотрудничеству с Сергеем Шнуровым, Максимом Фадеевым, Николаем Басковым, группой «Эпидемия» и другими популярными исполнителями российской эстрады. Особое признание он получил как основной клавишник проекта Сергея Шнурова, в составе коллектива музыкант выступал с 2020 по 2025 год.