Какие пособия и выплаты могут получить российские семьи

По линии Пенсионного фонда назначается и выплачивается более 15 видов социальных выплат и пособий для семей с детьми и будущих родителей. Об этом сообщила пресс-служба ОПФР Рязанской области.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Обратиться за назначением пособия может неработающий родитель ребенка либо его опекун, усыновитель или приемный родитель. Выплата назначается в размере 20 472,77 руб. на каждого ребенка.

Оформить пособие можно лично в ближайшей клиентской службе ПФР или МФЦ в течение 6 месяцев с рождения ребенка.

Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 рабочих дней. Пособие будет перечислено в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения.

В 2022 году пособие уже получили 619 родителей в Рязанской области.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Получателями пособия являются неработающие родители ребенка до 1,5 лет или мама ребенка, уволенная во время беременности или декретного отпуска, а также его опекун или родственник, уволенные во время отпуска по уходу за ребенком.

В Рязанской области размер пособия для уволенных во время декрета или отпуска по уходу за ребенком женщин составляет 40% среднего заработка, но не более 14 166 рублей в месяц. Для неработающих родителей, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 1,5 лет, ежемесячная выплата составляет 7 677,81 рублей в месяц.

Решение о назначении пособия будет вынесено Пенсионным фондом в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления, в отдельных случаях рассмотрение заявления может быть продлено до 20 рабочих дней.

По линии Пенсионного фонда пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет уже получили около 3,5 тысяч родителей.

Материнский (семейный) капитал

Материнский капитал на первого ребенка в 2022 году составляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если второй ребёнок или оба ребенка появились, начиная с 2020 года — 693 144,1 рубля.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка в базовом размере, а затем в семье был рожден или усыновлен еще один ребёнок, объем господдержки увеличивается на 168 616,2 рубля.

Распорядиться маткапиталом можно по 5 направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком, предоставление ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям, формирование накопительной пенсии мамы, социальную адаптацию детей-инвалидов.

Сертификаты на материнский капитал с начала 2022 года в Рязанской области получили более 3 тысяч семей. Всего за время действия программы в регионе выдано около 79 тысяч сертификатов.

Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала

Семьям с низким доходом, в которых с 2018 года родился или усыновлён второй ребенок, Пенсионный фонд России производит ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. В Рязанской области размер этой выплаты с 1 июня 2022 года — 12 469 рублей. При этом размер дохода на одного члена семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Рязанской области в 2022 году это 27 008 рублей.

Заявление о выплате может быть подано дистанционно через «Личный кабинет гражданина» на портале Госуслуг либо лично в клиентской службе ПФР или МФЦ. Максимальный срок рассмотрения заявления — 20 рабочих дней.

В нашем регионе такие выплаты получают более 1800 родителей.

На сайте Пенсионного фонда действует раздел, в котором собрана подробная информация о льготах и пособиях для семей с детьми.