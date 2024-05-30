Какие дороги отремонтируют в Рязани в 2024 году

Власти региона выделят 394 миллиона рублей на ремонт дорог в Рязани. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.
Работы пройдут уже в этом дорожном сезоне и затронут как крупные магистрали, так и локальные проблемные участки, о которых жители города сообщали лично и онлайн.
В план работ вошли:
Капитальный ремонт: участок от улицы Роща до спорткомплекса в посёлке Мехзавода и улицы Крупской (от д. 16 корп. 1 до улицы Юбилейная).
Восстановление дорожного покрытия: улицы Новая, Есенина, Тимуровцев, Интернациональная, Московское, Касимовское, Михайловское и Куйбышевское шоссе.
Обустройство заездных карманов и остановок общественного транспорта: у Перинатального центра на улице Княжье поле и напротив дома 27 корп. 3 на улице Зубковой.
Установка светофоров: на пересечении Народного бульвара и улицы Крупской, а также на перекрёстке в районе поворота на завод Центролит.
Модернизация светофоров: на 49 перекрёстках.
Оборудование пешеходных переходов: 10 нерегулируемых пешеходных переходов.
Глава региона подчеркнул, что при формировании плана работ учитывались обращения жителей, поступившие во время личных встреч, прямых эфиров и в социальных сетях.