Четверг, 30 мая, 2024

Какие дороги отремонтируют в Рязани в 2024 году

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/pavelmalkov_official

Власти региона выделят 394 миллиона рублей на ремонт дорог в Рязани. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Работы пройдут уже в этом дорожном сезоне и затронут как крупные магистрали, так и локальные проблемные участки, о которых жители города сообщали лично и онлайн.

В план работ вошли:

Капитальный ремонт: участок от улицы Роща до спорткомплекса в посёлке Мехзавода и улицы Крупской (от д. 16 корп. 1 до улицы Юбилейная).

Восстановление дорожного покрытия: улицы Новая, Есенина, Тимуровцев, Интернациональная, Московское, Касимовское, Михайловское и Куйбышевское шоссе.

Обустройство заездных карманов и остановок общественного транспорта: у Перинатального центра на улице Княжье поле и напротив дома 27 корп. 3 на улице Зубковой.

Установка светофоров: на пересечении Народного бульвара и улицы Крупской, а также на перекрёстке в районе поворота на завод Центролит.

Модернизация светофоров: на 49 перекрёстках.

Оборудование пешеходных переходов: 10 нерегулируемых пешеходных переходов.

Глава региона подчеркнул, что при формировании плана работ учитывались обращения жителей, поступившие во время личных встреч, прямых эфиров и в социальных сетях.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ансамбль танца Рязанского ДДТ стал обладателем Гран-при фестиваля в Пятигорске

Прокуратура сообщила подробности убийства на Хорошевском шоссе

Рязанка сообщила об онанисте на Лыбедском бульваре

Ночью русская ПВО уничтожила 8 ракет «ATACMS» над Азовским морем

Полицейские призывают рязанцев относиться к звонкам с неизвестных номеров критически

Опубликован список пляжей в Рязанской области, которые готовят к открытию сезона

Нумеролог Эмма Райман предупредила о трёх самых опасных днях лета 2024 года

Актёр Александр Михайлов попал в больницу

Серьезная авария произошла в Захаровском районе

Умер актёр Валерий Музыка

Бастрыкину доложат о происшествии в Касимове

Синоптик рассказал об аномальной жаре, которой не было 17 лет

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Ансамбль танца Рязанского ДДТ стал обладателем Гран-при фестиваля в Пятигорске

Новости Рязани
В конкурсе приняли участие коллективы из Рязани, Воронежа, Волгограда, Егорьевска, Жуковского и других городов.

Прокуратура сообщила подробности убийства на Хорошевском шоссе

Новости мира
Прокуратура Москвы сообщила подробности убийства на Хорошевском шоссе. По...

Рязанка сообщила об онанисте на Лыбедском бульваре

Новости Рязани
— Самое ужасное, что это все происходило днем и всем было пофигу… — пишет рязанка.

Ночью русская ПВО уничтожила 8 ракет «ATACMS» над Азовским морем

Новости мира
Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова.

Полицейские призывают рязанцев относиться к звонкам с неизвестных номеров критически

Новости Рязани
Появилось видео с рекомендациями, как уберечь себя от мошенников.