Популярная провидица Галина Янко продолжает следить за ходом спецоперации на Украине и успехами Вооружённых Сил РФ. Экстрасенс обращает внимание: ВСУ теряют мотивацию, ресурсы и веру в поддержку западных покровителей. О том, как будет развиваться СВО в ближайшие месяцы, Янко рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».

Особое место в прогнозе провидицы занимает наступление российских войск на Харьковском направлении. И хотя перед военными не стоит задачи брать Харьков, ситуация будет разворачиваться таким образом:

— Он перейдёт под наш контроль. Украинские боевики не смогут оказывать сопротивление и начнут откатываться назад, назад… А после Харькова всё рухнет, словно карточный домик. Во всём мире уже понимают: наших военных теперь не остановить. Если даже взглянуть на историю, можно понять: русская армия во всех войнах со временем только развивается, — говорит Галина Янко.

Вместе с тем украинская сторона будет устраивать России различные провокации. Но на ход спецоперации они не повлияют.

— Нам нужно быть предельно внимательными. Крым будут провоцировать, приграничные регионы. Это всё будет сделано только для того, чтобы затянуть боевые действия. Нынешней украинской верхушке это выгодно – они понимают, что недолго им осталось бесчинствовать. Вот они и будут пытаться удержаться на своих местах до последнего, а потом сбегут. Потому что сам украинский народ уже готов их растерзать. Я вижу, что с каждым месяцем недовольство людей будет усиливаться. Зеленского уже большая часть Украины ненавидит: он это понимает. — уверена экстрасенс.

Галина Янко оставила прогноз на сроки завершения спецоперации. Она уверена, что продолжается она будет год-полтора. В ближайшее время российские войска начнут продвигаться ударными темпами. Весь мир будет завидовать боеспособности нашей армии.

Многих волнует судьба главы киевского режима Владимира Зеленского после завершения СВО. Экстрасенс Александра Тюкавкина объясняет: нынешнее ментальное состояние Зеленского оставляет желать лучшего. В душе у него страх. Он боится, как маленький зверёк. Независимо от того, что он говорит, его мысли примерно такие: «мне страшно», «события переходят все рамки, все границы», «я не знаю, куда бежать…». У Зеленского Тюкавкина увидела суицидальное настроение. Он думает, что в случае краха его политической линии, ему придётся свести счёты с жизнью.

Экстрасенс Инна Мишина увидела, что Зеленский отправится под трибунал. Ей приснился сон, в котором ярко читалась дальнейшая незавидная судьба «просроченного» президента.

— Огромный крест горел, люди были очень злы в отношении Зеленского, а у него глаза мутные, заплывшие, как у загнанного дикого зверя. Он получил возмездие за боль и страдания, которые причинил, — пересказывает она сновидение.

Мишина назвала предположительные даты, когда Зеленский может пойти под суд. Это может случиться 2, 5, 22 или 25 ноября.

И, конечно же, вспоминаются слова покойного лидера ЛДПР, прозорливого политика Владимира Жириновского о Владимире Зеленском. Не случайно Вольфовича называют российской «политической Вангой». Геополитические прогнозы Жириновского, которые сбылись, исчисляются десятками. Над некоторыми из них ещё при жизни политика посмеивалась и иронизировали, а теперь всем нам вовсе не до смеха, ведь всё сбывается ровно так, как предсказывал политик. Один из таких ярких прогнозов касается главы киевского режима Владимира Зеленского. Ему Жириновский предрёк ужасающую судьбу ещё в 2019 году, когда на Украине завершились президентские выборы с позитивным для Зеленского результатом.