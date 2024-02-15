Итоговое собеседование по русскому языку прошли 11 тысяч рязанских школьников

Более 11 тысяч девятиклассников Рязанской области приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку, прошедшем 14 февраля.

По данным регионального Минобразования, итоговое собеседование направлено на проверку умения создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.

Успешная сдача итогового собеседования является для выпускников 9 классов одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.

Свои результаты ребята узнают не позднее 26 февраля.

Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования — 13 марта и 15 апреля 2024 года.