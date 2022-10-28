Хабиров включил аудиосообщение с рассказом бойца о ситуации на фронте

Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире включил аудиосообщение от одного из бойцов башкирского батальона имени Шаймуратова, пишет UfaTime.ru.

Военнослужащий рассказал, как ходил в разведку со своими сослуживцами.

«Я не с удовольствием вам это показываю. Когда люди гибнут и с той, и с другой стороны, это ужасно, конечно. Но настрой там очень боевой», – подчеркнул Хабиров.

Боец уточнил, что в результате перестрелки с группой противника «шаймуратовцы» убили шестерых врагов, одного взяли в плен.

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