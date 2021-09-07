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Вторник, 7 сентября, 2021
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Губернатора Орловской области Клычкова рассмешили мошенники

Никита Брыкин
Губернатора Орловской области Клычкова рассмешили мошенники

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Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал в социальных сетях, как его рассмешили мошенники.

По словам губернатора, злоумышленники звонили членам регионального правительства и предлагали им «перспективную работу». Политик признался, что они «сделали его день».

«Группа мошенников предлагала им кадровые перспективы, намекая на какую-то оплату», – рассказал Клычков.

Он отметил, что передал всю информацию о деятельности мошенников правоохранительные органы.

Клычков заключил, что принимает все кадровые решения самостоятельно.

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