Губернатора Орловской области Клычкова рассмешили мошенники

Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал в социальных сетях, как его рассмешили мошенники.

По словам губернатора, злоумышленники звонили членам регионального правительства и предлагали им «перспективную работу». Политик признался, что они «сделали его день».

«Группа мошенников предлагала им кадровые перспективы, намекая на какую-то оплату», – рассказал Клычков.

Он отметил, что передал всю информацию о деятельности мошенников правоохранительные органы.

Клычков заключил, что принимает все кадровые решения самостоятельно.