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Вторник, 29 июня, 2021
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Губернатор Ситников поручил в три раза увеличить число вакцинируемых костромичей

Никита Брыкин
Губернатор Ситников поручил в три раза увеличить число вакцинируемых костромичей
pixabay.com
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Глава Костромской области Сергей Ситников поставил задачу перед региональным депздравом увеличить число привитых против коронавируса, пишет АиФ.

Губернатор подчеркнул, что речь идет о троекратном росте количества вакцинируемых. Для этого необходимо расширить сеть прививочных пунктов и проводить выездные вакцинации.

«Депздраву необходимо строго контролировать распределение вакцины по городам и районам, добиться равномерной поставки препарата», – подчеркнул Ситников.

На 29 июня привились более девяноста тысяч костромичей.

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