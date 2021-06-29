Губернатор Ситников поручил в три раза увеличить число вакцинируемых костромичей

Глава Костромской области Сергей Ситников поставил задачу перед региональным депздравом увеличить число привитых против коронавируса, пишет АиФ.
Губернатор подчеркнул, что речь идет о троекратном росте количества вакцинируемых. Для этого необходимо расширить сеть прививочных пунктов и проводить выездные вакцинации.
«Депздраву необходимо строго контролировать распределение вакцины по городам и районам, добиться равномерной поставки препарата», – подчеркнул Ситников.
На 29 июня привились более девяноста тысяч костромичей.