13.6 C
Рязань
Суббота, 23 апреля, 2022

Губернатор Севастополя рассказал о подвиге погибшего на крейсере «Москва» моряка

spot_img
На главнуюНовости мира

Губернатор Севастополя рассказал о подвиге погибшего на крейсере «Москва» моряка

powder

Глава Севастополя Михаил Развозжаев раскрыл в своем телеграм-канале судьбу погибшего на крейсере «Москва» моряка Ивана Вахрушева.

- Реклама -

По его словам, военнослужащему удалось вывести сослуживцев после начала пожара на судне. Таким образом, Вахрушев спас жизни сотням матросов.

Также, как пояснил Развозжаев, после этого моряк спустился и заглушил котельную крейсера, однако сам он уже выбраться не успел.

«Иван Леонидович погиб геройски. Будем помнить и гордиться нашим героем», – написал Развозжаев.

Иван Вахрушев – уроженец Коми. Он участвовал в выполнении специальных задач в Сирии.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяГубернатор Гладков показал жуткие последствия обстрела села в Белгородской области
Комментарии для сайта Cackle