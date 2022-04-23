Губернатор Севастополя рассказал о подвиге погибшего на крейсере «Москва» моряка

Глава Севастополя Михаил Развозжаев раскрыл в своем телеграм-канале судьбу погибшего на крейсере «Москва» моряка Ивана Вахрушева.

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По его словам, военнослужащему удалось вывести сослуживцев после начала пожара на судне. Таким образом, Вахрушев спас жизни сотням матросов.

Также, как пояснил Развозжаев, после этого моряк спустился и заглушил котельную крейсера, однако сам он уже выбраться не успел.

«Иван Леонидович погиб геройски. Будем помнить и гордиться нашим героем», – написал Развозжаев.

Иван Вахрушев – уроженец Коми. Он участвовал в выполнении специальных задач в Сирии.