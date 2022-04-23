Губернатор Севастополя рассказал о подвиге погибшего на крейсере «Москва» моряка

Глава Севастополя Михаил Развозжаев раскрыл в своем телеграм-канале судьбу погибшего на крейсере «Москва» моряка Ивана Вахрушева.
По его словам, военнослужащему удалось вывести сослуживцев после начала пожара на судне. Таким образом, Вахрушев спас жизни сотням матросов.
Также, как пояснил Развозжаев, после этого моряк спустился и заглушил котельную крейсера, однако сам он уже выбраться не успел.
«Иван Леонидович погиб геройски. Будем помнить и гордиться нашим героем», – написал Развозжаев.
Иван Вахрушев – уроженец Коми. Он участвовал в выполнении специальных задач в Сирии.