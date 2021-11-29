Губернатор Рязанской области рассказал о рабочей поездке в Сасово

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подвёл итоги поездки в город Сасово. Пост он опубликовал ВКонтакте.

В Сасове посетили ФОК «Планета спорта» с ледовой ареной и бассейном, оценили условия для занятий и посмотрели, как здесь проходят тренировки. Осмотрели также благоустройство городских территорий — площади Ленина, «Тропы здоровья» и спортивно-рекреационного кластера «Парк Стрит» в микрорайоне Северный. Парк и площадь получились замечательные, теперь здесь можно комфортно прогуляться, заняться спортом.

Эти проекты благоустройства выбрали сами жители, они определили, что им нужно сделать и где. Это абсолютно правильный подход, которого будем придерживаться и в дальнейшем. Решение — за людьми.

О должном контроле за исполнением наказов жителей говорили на встрече с представителями местных отделений «Единой России». Обсудили с партактивом актуальные вопросы развития Сасовского района и региона в целом: меры поддержки малого бизнеса, бюджетное планирование, привлечение квалифицированных кадров на село, помощь молодым специалистам.

Одна из важнейших задач — организация спортивных занятий для ребят, живущих в районах. «Единая Россия» выступила с инициативой о создании на базе ФОКов в районах занятий по плаванию для школьников начальных классов. Предложил совместными усилиями партии и региональной власти организовать эту работу.