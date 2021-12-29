Губернатор Рязанской области Николай Любимов: В следующем году мы построим 12 новых ФАПов

В следующем году мы построим 12 новых ФАПов, сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов в ходе открытия фельдшерско-акушерского пункта в селе Морозовы Борки Сапожковского района.

В торжественном мероприятии приняли участие министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, главный врач ГБУ РО «Сапожковская районная больница» Юрий Новиков, жители села.

Губернатор осмотрел кабинеты ФАПа, пообщался с фельдшером и пациентами. Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий и главный врач Рыбновской ЦРБ Юрий Гуреев проинформировали главу региона о новом оборудовании, которым оснащен медпункт, а также проводимой выездной работе специалистов на базе ФАПа и ходе вакцинации.

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Губернатор Николай Любимов поздравил жителей села с открытием ФАПа. Он отметил, что повышение доступности и качества первичной медпомощи – одна из приоритетных национальных целей развития, обозначенных нашим Президентом В.В. Путиным. По поручению главы государства в настоящее время реализуется программа по модернизации первичного звена здравоохранения.

– Это дает нам возможность строить новые ФАПы в селах. В этом году мы построили четыре таких объекта в Рыбновском, Путятинском, Чучковском и Сапожковском районах. Мы понимаем, насколько важно сельским жителям иметь рядом хорошо оснащенный медпункт и своевременно, в комфортных условиях получать медпомощь. Ведь успешное развитие села – это, прежде всего, создание комфортных условий жизни для людей. И, конечно, в первую очередь, повышение качества и доступности медицинской помощи, – сказал глава региона.

По словам Любимова, в 2022 году в районах области планируется построить еще 12 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебную амбулаторию в с. Екшур Клепиковского района.