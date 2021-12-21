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Вторник, 21 декабря, 2021
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Губернатор официально представил правительству Рязанской области нового зампреда Артёма Никитина

7info7

На заседании правительства Рязанской области 21 декабря глава региона Николай Любимов представил нового зампреда Артёма Никитина.

Никитин будет курировать вопросы развития промышленности и экономики. На посту заместителя председателя он сменил Светлану Горячкинку.

Надеюсь, Артём Александрович внесёт в работу живость, амбициозные планы и исполнительскую дисциплину, — поделился ожиданиями губернатор.

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Своему новому подчинённому Любимов пожелал удачи.

Напомним, о назначении на должность заместителя председателя правительства Рязанской области Артёма Никитина стало известно 16 декабря. 15 декабря он по собственному желанию сложил свои депутатские полномочия в Рязанской областной Думе.

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