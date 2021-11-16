Губернатор Николай Любимов: «Мы никогда не бросали и не бросим бизнес в сложный период»

16 ноября губернатор Николай Любимов на заседании Правительства Рязанской области дал ряд поручений, направленных на поддержку бизнеса в период пандемии.

Глава региона подчеркнул, что ситуация с COVID-19 продолжает оставаться непростой. В конце минувшей недели были продлены сроки коронавирусных ограничений – пока до 6 декабря, далее решение будет приниматься согласно обстановке. «Понимаю, что действующие меры не могут не оказать влияния на работу организаций и предприятий целого ряда отраслей экономики. Для помощи им уже разработаны и действуют меры поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Мы никогда не бросали и не бросим бизнес в этот сложный период», – отметил он.

Губернатор обратил внимание на дополнительные механизмы поддержки предпринимателей в условиях действия особого режима. Он напомнил, что в 2020 году в рамках реализации антикризисных мер из федерального и областного бюджетов были выделены средства в объеме 309 млн рублей, что позволило через Рязанский областной Фонд поддержки малого предпринимательства оказать финансовую поддержку: в виде льготного займа до 5 млн. рублей под процентную ставку 2% годовых — под залог недвижимости или 4% годовых — под залог движимого имущества – 170-ти предпринимателям. «Такая система хорошо себя зарекомендовала, предприниматели достаточно активно обращались и очень оперативно получали помощь. Поэтому поручаю региональному Минпрому найти возможность ее продления», – сказал Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул необходимость центру «Мой бизнес» продолжить активную работу с заявителями, ведущими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в период пандемии. «Там уже установлены приоритеты по очередности предоставления услуг и для этой категории предпринимателей не применяются условия о создании и сохранении рабочих мест, а также не предъявляется требование о просроченной налоговой задолженности при получении услуг центра инжиниринга», – обратил внимание Николай Любимов.

Говоря о налоговых мерах поддержки, Губернатор отметил, что в соответствии с региональным законом уже снижены налоговые ставки налога на имущество организаций в отношении объектов, облагаемых от кадастровой стоимости: с 2% до 1,75% для всех организаций на 2021 год; с 1,5 % до 1% для организаций, применяющих УСН на 2021-2022 годы. Данная мера направлена на поддержку бизнеса, осуществляющего деятельность в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. Экономия для порядка 1,5 тыс. пользователей оценивается в 176 млн. рублей. Для организаций, перешедших с единого налога на вмененный налог на 3 года (2021,2022, 2023гг) снижены ставки по упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, для пострадавших отраслей, к которым, прежде всего, относятся организации осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, туризма, демонстрации кинофильмов, творческой, физкультурно-оздоровительной, для санаторно-курортных организаций, музеев, СОНКО в текущем году продлены налоговые преференции, а ставка по Упрощенной системе налогообложения снижена в 2 раза. «С учетом текущей ситуации считаю необходимым для пострадавших отраслей проработать вопрос продления этой меры», – поставил задачу глава региона.

Губернатор дал поручение экономическому блоку Правительства – оперативно представить свои предложения. «Тем более что такая практика помощи бизнесу уже хорошо зарекомендовала себя и позволила ранее многим средним и малым предприятиям Рязанской области пережить сложное время. Сейчас важно, чтобы бизнес понимал, что может рассчитывать на поддержку и в дальнейшем», – резюмировал он.

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