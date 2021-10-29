Губернатор Любимов внёс проект регионального бюджета в Рязанскую облдуму

В пятницу, 29 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов внёс проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в областную Думу. Об этом сообщают в пресс-службе Правительства региона.

Законопроект бюджета и все предусмотренные законодательством материалы впервые внесли в цифровом формате, использовав систему электронного документооборота.

«Очень важно, что в бюджете зафиксирована цифра, направленная на развитие Рязанской области. Важно создание новых производств, рабочих мест, соответственно генерация новых налогов», — отметил губернатор.

Проект регионального бюджета будет принят Рязанской областной Думой после рассмотрения в первом и втором чтении.

Документ размещён на официальном сайте министерства финансов Рязанской области.