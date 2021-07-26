Губернатор Любимов: Работы по ремонту дворов должны быть завершены до 1 сентября

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В понедельник, 26 июля, губернатор Николай Любимов проверил, как ремонтирую дворы в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Во время рабочей поездки главу региона сопровождали министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов, мэр Рязани Елена Сорокина. Любимов побывал на улицах Есенина, Татарской, Берёзовой, Полетаева и Черновицкой. Эти дворы по итогам голосования жителей вошли в число тех, что будут отремонтированы за средства областного бюджета. На это выделено 100 миллионов рублей.

Губернатор отметил, что деньги в бюджете было найти непросто, но это необходимо людям.

— Дворы давно нуждаются в ремонте, некоторые люди просят отремонтировать их на протяжении десяти лет, — отметил Любимов.

Во время общения с подрядчиками губернатор потребовал неукоснительно соблюдать сроки. Дворы должны отремонтировать до 1 сентября. Работы контролируют жители, депутаты, чиновники.