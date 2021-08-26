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Четверг, 26 августа, 2021
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Губернатор Любимов подвёл итоги прямой линии с рязанцами

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Губернатор Любимов подвёл итоги прямой линии с рязанцами

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов подвёл итоги прямой линии с жителями региона. В социальной сети он выделил основные моменты общения.

— Вопросов было много, рязанцев интересовали, прежде всего, экологическая обстановка, ремонт дорог, развитие общественного транспорта, строительство социальных объектов, — написал Любимов.

  • Первый же вопрос касался ситуации с загрязнением воздуха в Рязани. Доказанные факты превышения выбросов есть, на предприятия наложены штрафы. Определён виновник появления неприятного запаха, который чувствовали рязанцы на прошлой неделе, сейчас его проверяет Роспотребнадзор.
  • Задавалось много вопросов о ремонте дорог. Рязани в этом году мы выделили допсредства, и результаты уже заметны. В целом же в этом году в областном центре объем ремонта дорог сопоставим с тем, что сделан за последние два года.
  • Большой блок вопросов касался благоустройства дворов. На ремонт дворов в Рязани регионом выделялось дополнительно 100 млн рублей, продолжим помогать городу.
  • Жители Рязани спрашивали, как будет исправляться ситуация с общественным транспортом. В год мы направляем городу порядка 300 млн в виде субсидий, и ещё около 250 млн — на развитие транспорта Рязани в целом. Будем и в дальнейшем помогать приобретать технику.
  • Многие интересовались дальнейшим развитием здравоохранения. В Рязани необходима большая поликлиника в Дашково-Песочне, сейчас определяемся с земельным участком и проектом. В муниципалитетах, в том числе Сасове и Касимове, откроем онкоцентры. Продолжим строительство фельдшерско-акушерских пунктов: в этом году будет введено пять ФАПов, в следующем — 25.
  • Спрашивали также о строительстве и капремонте школ, создании мест в детсадах, открытии спортивных объектов. В этом году у нас появляется рекордное число новых мест в яслях — 940, будут отремонтированы 100 школ. Концессионное соглашение позволит построить ещё две школы в Рязани. В течение ближайших пяти лет все районы региона обеспечим современными ФОКами.

— Ответы на вопросы, которые не прозвучали, обязательно будут даны — они уже переданы в профильные ведомства, подчеркнул губернатор.

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