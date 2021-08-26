Губернатор Любимов подвёл итоги прямой линии с рязанцами

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подвёл итоги прямой линии с жителями региона. В социальной сети он выделил основные моменты общения.
- Первый же вопрос касался ситуации с загрязнением воздуха в Рязани. Доказанные факты превышения выбросов есть, на предприятия наложены штрафы. Определён виновник появления неприятного запаха, который чувствовали рязанцы на прошлой неделе, сейчас его проверяет Роспотребнадзор.
- Задавалось много вопросов о ремонте дорог. Рязани в этом году мы выделили допсредства, и результаты уже заметны. В целом же в этом году в областном центре объем ремонта дорог сопоставим с тем, что сделан за последние два года.
- Большой блок вопросов касался благоустройства дворов. На ремонт дворов в Рязани регионом выделялось дополнительно 100 млн рублей, продолжим помогать городу.
- Жители Рязани спрашивали, как будет исправляться ситуация с общественным транспортом. В год мы направляем городу порядка 300 млн в виде субсидий, и ещё около 250 млн — на развитие транспорта Рязани в целом. Будем и в дальнейшем помогать приобретать технику.
- Многие интересовались дальнейшим развитием здравоохранения. В Рязани необходима большая поликлиника в Дашково-Песочне, сейчас определяемся с земельным участком и проектом. В муниципалитетах, в том числе Сасове и Касимове, откроем онкоцентры. Продолжим строительство фельдшерско-акушерских пунктов: в этом году будет введено пять ФАПов, в следующем — 25.
- Спрашивали также о строительстве и капремонте школ, создании мест в детсадах, открытии спортивных объектов. В этом году у нас появляется рекордное число новых мест в яслях — 940, будут отремонтированы 100 школ. Концессионное соглашение позволит построить ещё две школы в Рязани. В течение ближайших пяти лет все районы региона обеспечим современными ФОКами.