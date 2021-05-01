Губернатор Любимов: Первомай был и остается праздником единения людей разных профессий и поколений

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Сайт правительства Рязанской области опубликовал поздравление губернатора Николая Любимова с Днем весны и труда.

Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Первомай был и остается праздником единения людей разных профессий и поколений, всех тех, кто своим ответственным и добросовестным трудом старается внести значимый вклад в общее дело по укреплению силы и мощи нашего государства. Человек труда вновь становится героем нашего времени. Именно сейчас как никогда важно участие каждого гражданина в развитии страны, своего родного региона, города, населенного пункта. Все это имеет большое значение для обеспечения дальнейшего поступательного движения вперед, процветания России.

Жители Рязанской области всегда славились умением эффективно работать, создавать новое, делать всё для благополучия своих земляков. Высокие показатели были достигнуты и в особенно сложный 2020 год. Наша область вошла в число лидеров ЦФО по росту индекса производства продукции в сельском хозяйстве и в промышленности. Это, безусловно, заслуга трудовых коллективов, результат профессионализма и преданности своему делу работников рязанских предприятий и учреждений. Особой благодарности заслуживает труд медиков, которые самоотверженно и мужественно ведут борьбу с инфекцией COVID-19, рискуя своим здоровьем ради выздоровления пациентов.

Впереди у нас большая совместная работа по дальнейшему развитию Рязанской области, достижению национальных целей, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным. Убежден, что вместе нам удастся добиться их качественного выполнения и улучшить жизнь людей! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо Отечества и Рязанского края!