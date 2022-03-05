Губернатор Любимов поздравил девушек, прибывших из Донбасса, с наступающим 8 марта

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 5 марта в одном из пунктов временного размещения граждан поздравил девушек с наступающим Международным женским днем.
Губернатор ознакомился с работой ПВР, пообщался с проживающими там гражданами ДНР и ЛНР. Любимов поздравил девушек с наступающим 8 марта, вручил им цветы.
Сейчас в ПВР проживает 55 граждан Луганской и Донецкой народных республик. У них есть питание, медобслуживание, им предоставляется консультационная помощь по разным вопросам.
Губернатор области также пообщался с волонтерами, которые ежедневно организовывают досуг проживающих в ПВР, занимаются с детьми, проводят игровые занятия. Николай Любимов поблагодарил добровольцев и сотрудников ПВР за поддержку людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.