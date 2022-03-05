Губернатор Любимов поздравил девушек, прибывших из Донбасса, с наступающим 8 марта

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 5 марта в одном из пунктов временного размещения граждан поздравил девушек с наступающим Международным женским днем.

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Губернатор ознакомился с работой ПВР, пообщался с проживающими там гражданами ДНР и ЛНР. Любимов поздравил девушек с наступающим 8 марта, вручил им цветы.

«Ситуация хоть и сложная, но праздник никто не отменял. Женщин принято называть слабым полом. Но это не так. На ваши плечи много всего легло, но вы с этим справляетесь. Хочу пожелать здоровья, чтобы в семье все было хорошо. Понятно, что у многих остались родные и близкие на Донбассе. Мы поможем вам все это перенести и почувствовать себя здесь как дома. Здоровья и счастья», — сказал глава региона.

Сейчас в ПВР проживает 55 граждан Луганской и Донецкой народных республик. У них есть питание, медобслуживание, им предоставляется консультационная помощь по разным вопросам.

Губернатор области также пообщался с волонтерами, которые ежедневно организовывают досуг проживающих в ПВР, занимаются с детьми, проводят игровые занятия. Николай Любимов поблагодарил добровольцев и сотрудников ПВР за поддержку людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.