Губернатор Любимов лично проверил, как убирают снег в Рязани

24 января губернатор Рязанской области Николай Любимов лично проверил, как убирают снег в Рязани. Об этом глава региона написал ВКонтакте.
По словам Любимова, по городу он проехал после работы.
Об уборке Любимов решил поговорить не с чиновниками, а с дворником. Выбор пал на Алексея Михайловича Горошкина, который работает в Дирекции благоустройства города более 10 лет. Его хорошо знают жители улиц, прилегающих к вокзалу.
Одна из проблем дворника — хлипкий инструмент. Глава региона обещал помочь. Кроме того, губернатор собирается передать «привет» чиновникам от дворников и жителей Рязани на заседании правительства региона.