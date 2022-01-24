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Понедельник, 24 января, 2022
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Губернатор Любимов лично проверил, как убирают снег в Рязани

7info

24 января губернатор Рязанской области Николай Любимов лично проверил, как убирают снег в Рязани. Об этом глава региона написал ВКонтакте.

По словам Любимова, по городу он проехал после работы.

— Центр расчищен, чего не скажешь о дорогах в микрорайонах, например, Дашково-Песочне. По-прежнему много снега во дворах, на тротуарах, — написал губернатор.

Об уборке Любимов решил поговорить не с чиновниками, а с дворником. Выбор пал на Алексея Михайловича Горошкина, который работает в Дирекции благоустройства города более 10 лет. Его хорошо знают жители улиц, прилегающих к вокзалу.

— По телефону он рассказал, что таких снежных зим на его памяти не было давно. Несмотря на это, люди стараются и трудятся на совесть, — отметил губернатор.

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Одна из проблем дворника — хлипкий инструмент. Глава региона обещал помочь. Кроме того, губернатор собирается передать «привет» чиновникам от дворников и жителей Рязани на заседании правительства региона.

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