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Четверг, 16 сентября, 2021
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Губернатор Клычков назвал сроки включения отопления в Орловской области

Никита Брыкин
Губернатор Клычков назвал сроки включения отопления в Орловской области

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Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал местным жителям включении отопления в многоквартирных домах, пишет ОрелТаймс.

По словам губернатора, принято решение с четверга начать подключать многоэтажки к теплу во всех муниципальных образованиях

«В ближайшие дни погода будет в районе пяти — шести градусов», — отметил Клычков.

Несмотря на норматив, согласно которому температура должна быть ниже восьми градусов тепла в течение пяти дней, глава региона поручил максимально активно начинать подключаться к теплу.

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