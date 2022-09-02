Пятница, 2 сентября, 2022
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Губернатор Гладков признался, то вздрагивает из-за «орущей» музыки в Белгороде

Жительница Белгорода пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову на «орущую» музыку на Соборной площади, пишет Бел.Ру.

По словам женщины, мелодии постоянно звучат при монтаже сцены вне зависимости от времени суток.

«Мне немножко повезло — я не ночую в кабинете. Но то, что в сторону моего кабинета направлены колонки… Я иногда сам вздрагиваю», — признался Гладков.

Глава региона заявил о недопустимости таких работ в ночное время. Он поручил договориться с организаторами фестиваля, чтобы рабочие не включали музыку в позднее время суток.

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