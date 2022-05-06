Губернатор Гладков ответил на слухи о мобилизации в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию об объявлении всеобщей мобилизации после Дня Победы, пишет Бел.Ру.

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Одна из местных жительниц задала соответствующий вопрос губернатору и уточнила, стоит ли уезжать из областного центра.

«Никуда уезжать не надо. Если будут какие-то сложные события происходить, я постараюсь максимально быстро эту информацию довести до всех», – отметил Гладков.

Губернатор призвал доверять проверенным источникам, в частности его соцсетям. Также он напомнил, что против россиян огромная информационная война.