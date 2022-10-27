Четверг, 27 октября, 2022
Татьяна Проводина

Глава Рязанской области посетил предприятие «Тепловодохран»

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Фото из Телеграм канала Павла Малкова

Павел Малков посетил НПП «Тепловодохран». На предприятии губернатор Рязанской области осмотрел продукцию и цеха, обсудил с руководством перспективы и планы развития.

«Тепловодохран» является лидером рынка России по разработке и поставкам приборов учёта воды, электроэнергии и тепла. Предприятие участвует в национальном проекте «Производительность труда» и в условиях санкций переходит на импортозамещение комплектующих и материалов.

Глава Рязанской области посетил предприятие «Тепловодохран»
Глава Рязанской области посетил предприятие «Тепловодохран»

Планируется реализация крупного инвестиционного проекта по созданию производства на базе индустриального парка «Рязанский», который позволит сформировать около 700 новых рабочих мест.

Руководство «Тепловодохрана» рассматривают возможность поучаствовать в восстановлении исторических зданий в областном центре. Павел Малков назвал это примером неравнодушного отношения к родному городу.

Глава Рязанской области посетил предприятие «Тепловодохран»

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