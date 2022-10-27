Глава Рязанской области посетил предприятие «Тепловодохран»

Павел Малков посетил НПП «Тепловодохран». На предприятии губернатор Рязанской области осмотрел продукцию и цеха, обсудил с руководством перспективы и планы развития.

«Тепловодохран» является лидером рынка России по разработке и поставкам приборов учёта воды, электроэнергии и тепла. Предприятие участвует в национальном проекте «Производительность труда» и в условиях санкций переходит на импортозамещение комплектующих и материалов.

Планируется реализация крупного инвестиционного проекта по созданию производства на базе индустриального парка «Рязанский», который позволит сформировать около 700 новых рабочих мест.

Руководство «Тепловодохрана» рассматривают возможность поучаствовать в восстановлении исторических зданий в областном центре. Павел Малков назвал это примером неравнодушного отношения к родному городу.

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