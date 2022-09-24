Суббота, 24 сентября, 2022
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Гладков объяснил отказ назвать число мобилизованных страхом врага

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отказ назвать число мобилизованных, пишет Бел.Ру.

По его мнению, эту информацию нужно скрывать, поскольку ею может воспользоваться противник.

«Мы с вами как люди, живущие на территории Белгородской области, которая подвергается практически постоянным атакам со стороны ВСУ, должны четко понимать, что можно говорить и что нельзя», – объяснил Гладков.

Губернатор отметил, что мог бы озвучить цифры при личной встрече, однако не может сделать этого в социальных сетях из-за публичности своей страницы.

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