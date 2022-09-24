Гладков объяснил отказ назвать число мобилизованных страхом врага

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отказ назвать число мобилизованных, пишет Бел.Ру.

По его мнению, эту информацию нужно скрывать, поскольку ею может воспользоваться противник.

«Мы с вами как люди, живущие на территории Белгородской области, которая подвергается практически постоянным атакам со стороны ВСУ, должны четко понимать, что можно говорить и что нельзя», – объяснил Гладков.

Губернатор отметил, что мог бы озвучить цифры при личной встрече, однако не может сделать этого в социальных сетях из-за публичности своей страницы.