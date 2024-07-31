Среда, 31 июля, 2024

Фестиваль воздухоплавания «Небо России» в Рязани: что ждать зрителям

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязанской области пройдёт традиционный фестиваль воздухоплавания «Небо России».

Праздник воздухоплавания состоится с 4 по 12 августа в живописном Спасском районе. Ожидается участие более 30 экипажей со всей России.

Впервые в истории фестиваля состоятся сразу два престижных соревнования: XVIII Кубок России и XV Кубок Рязанской области, а также масштабные Рязанские воздушные игры.

С 9 по 11 августа на центральной фестивальной площадке в Панинском сельском поселении откроется насыщенная культурная программа. Будут организованы концерты под открытым небом, театральные представления, ярмарка ремесленников. Также пройдут мастер-классы для всей семьи и увлекательные активности, которые подарят яркие впечатления каждому гостю. А вечером небо озарится тысячами огней во время завораживающего полета аэростатов с подсветкой.

Фестиваль воздухоплавания «Небо России» в Рязани: что ждать зрителям

Для удобства посетителей в дни фестиваля (9, 10, 11 августа) будет организована доставка из Рязани.

Вход на площадку свободный. Стоимость билета на трансфер — 150 рублей, без льгот.

Расписание рейсов

9 августа
Из Рязани: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
В Рязань: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30.

10 августа
Из Рязани: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
В Рязань: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30.

11 августа
Из Рязани: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.
В Рязань: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Уютная фестивальная площадка станет идеальным местом для семейного отдыха на природе. Обширное поле и пойменные луга создадут незабываемую атмосферу.Вас ждут незабываемые впечатления, яркие эмоции и потрясающие виды.

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