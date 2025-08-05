Павел Малков раскритиковал организацию движения на Первомайском проспекте в связи с ремонтом

Губернатор Рязанской области Павел Малков раскритиковал организацию движения на время ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте в Рязани, а также дал ряд поручений администрации города и региональному министерству транспорта и автомобильных дорог.

Губернатор Павел Малков отметил, что в социальных сетях горожане задают много вопросов, касающихся объездных путей ремонтируемого участка на Первомайском проспекте и работы в связи с этим общественного транспорта. Он поставил задачу перед администрацией города и министерством транспорта и автодорог региона – дополнительно проработать организацию движения и усилить работу бригады на самом объекте.

«Первомайский проспект – одна из центральных улиц Рязани, и организация движения продумана недостаточно. Также необходимо посмотреть возможность бесплатной парковки на близлежащих улицах, проработать передвижение пешеходов, особенно в преддверии первого сентября. Движение общественного транспорта – взять на особый контроль, люди не должны страдать. Работы на объекте тоже можно вести более интенсивно. Нужно обсудить с подрядчиком вопросы максимального ускорения процесса и установить круглосуточный контроль», – подчеркнул Губернатор.

Павел Малков обратил внимание на необходимость активного информирования жителей о сроках ремонта, возможностях объезда, режиме работы светофоров и общественного транспорта.

По словам главы администрации Рязани Виталия Артемова, капитальный ремонт теплотрассы на Первомайском проспекте от улицы Павлова до перекрестка улицы Сенной, а также на улице Соборной ведется по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. В последний раз на этих участках он производился более 30 лет назад. Виталий Артемов подробно доложил Губернатору о планах и состоянии текущих работ, которые ведутся согласно графику круглосуточно, и организации дорожного движения на сегодняшний день.