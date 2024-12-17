Рано утром 17 декабря при взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека, сообщает SHOT.

Очевидцы сообщили SHOT, хлопок раздался в 6:11 утра. Предварительно, в подъезде. Около дома лежат два человека. Вероятно, было совершено покушение.

Очевидцы рассказали SHOT, что около кафе «Плюшки ватрушки» на Рязанском проспекте прогремел взрыв. В доме на первых этажах выбиты стёкла и двери.

В результате взрыва в Москве, предварительно, погиб генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник, сообщает телеграм-канал Baza.