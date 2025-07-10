Коц: военные посвящают снаряды курскому мальчику, закрывшему мать от удара ВСУ

Морпехи 382-го ОБМП 810-й гвардейской бригады стали посвящать снаряды курскому мальчику, закрывшему мать от удара ВСУ, сообщил военкор Александр Коц в телеграм-канале .

По его словам, подвиг ребенка не оставил военных равнодушными.

«За мальчика Анатолия из Курска», — гласит надпись на одном из снарядов.

Журналист добавил, что бойцы не планируют останавливаться и «добавят противнику еще».

Трагедия произошла вечером во вторник. ВСУ ударили по пляжу «Городской» в Курске. Пятилетний мальчик закрыл собой мать и получил тяжелые ранения. На следующий день он умер при транспортировке для лечения в Москву.