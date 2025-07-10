Коц: военные посвящают снаряды курскому мальчику, закрывшему мать от удара ВСУ

Морпехи 382-го ОБМП 810-й гвардейской бригады стали посвящать снаряды курскому мальчику, закрывшему мать от удара ВСУ, сообщил военкор Александр Коц в телеграм-канале.
По его словам, подвиг ребенка не оставил военных равнодушными.
Журналист добавил, что бойцы не планируют останавливаться и «добавят противнику еще».
Трагедия произошла вечером во вторник. ВСУ ударили по пляжу «Городской» в Курске. Пятилетний мальчик закрыл собой мать и получил тяжелые ранения. На следующий день он умер при транспортировке для лечения в Москву.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники