Стали известны детали гибели Быка из банды Цапков на СВО

В зоне СВО погиб помилованный член кущевской банды «Цапки» Андрей Быков (Бык), пишет « Коммерсант ».

По данным газеты, он перестал выходить на связь в апреле. На днях его родственников известили о гибели.

«Он пропал без вести во время одной из штурмовых операций», — говорится в публикации.

Тело Быкова доставили в один из моргов Ростова-на-Дону. Сейчас в станице Кущевской на Кубани решают вопрос о месте похорон.

Быков входил в банду Сергея Цапка. Он принимал участие в убийстве 12 человек в ноябре 2010 года, наблюдая за обстановкой. Также он был водителем Надежды Цапок, матери лидера группировки. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. В сентябре 2023 года Быков заключил контракт с Минобороны.