Вторник, 1 ноября, 2022
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Дмитрий Медведев объяснил, почему Запад толкает мир к ядерной войне

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Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Дмитрий Медведев опубликовал пост в телеграм-канале, в котором объяснил, почему Запад толкает мир к ядерной войне.

Медведев напоминает тезис западных стран: России нельзя дать победить в войне. По его мнению, в этом случае должна победить Украина, заявившая целью возвращение ранее принадлежащих ей территорий.

Отторжение их от России является угрозой существования государства, а значит это прямой повод применить п. 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.

— И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? — задаёт вопрос Медведев.

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