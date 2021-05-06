Десятиклассница из Шацка разработала меню для школьной столовой

Ученица десятого класса Шацкой средней школы Ангелина Ликучева составила новое меню для ученической столовой. Об этом пишет сайт издательства «Пресса».
Ранее девушка заметила, что многие её товарищи не доедают свои завтраки и обеды. Некоторые и вовсе не ходят есть в столовую. Многие жаловались, что пища в школе однообразная, не хватает овощей и фруктов.
Когда пришло время разработать свой собственный проект, Ангелина решила взяться за обновление меню школьной столовой.
В своё меню девушка добавила больше фруктов, плов, омлет, картофельное пюре, салат из моркови с яблоками, какао, кашу молочную из овсяной крупы с маслом и сахаром.
Педагоги школы высоко оценили меню Ангелины. Его уже оценили ученики 10-11 классов.