Десятиклассница из Шацка разработала меню для школьной столовой

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Ученица десятого класса Шацкой средней школы Ангелина Ликучева составила новое меню для ученической столовой. Об этом пишет сайт издательства «Пресса».

Ранее девушка заметила, что многие её товарищи не доедают свои завтраки и обеды. Некоторые и вовсе не ходят есть в столовую. Многие жаловались, что пища в школе однообразная, не хватает овощей и фруктов.

Когда пришло время разработать свой собственный проект, Ангелина решила взяться за обновление меню школьной столовой.

Я проводила анкетирование среди учеников. Изучала различные источники по правильному сбалансированному питанию, анализировала уже имеющееся меню, выявляя его преимущества и недостатки, познакомилась с рекомендациями, разработанные Роспотребнадзором. Также при разработке проекта я обращалась к «Сборнику рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях», который предоставила мне наша школьная медсестра, — рассказывает девушка.

В своё меню девушка добавила больше фруктов, плов, омлет, картофельное пюре, салат из моркови с яблоками, какао, кашу молочную из овсяной крупы с маслом и сахаром.

Педагоги школы высоко оценили меню Ангелины. Его уже оценили ученики 10-11 классов.