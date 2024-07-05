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Что посмотреть в Рязани в выходные и в День семьи, любви и верности? Афиша мероприятий 6-8 июля

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение с сайта pxhere,com

На этой неделе выходные будут предшествовать Дню семьи, любви и верности. Сам праздник в этом году выпадает на понедельник, 8 июля. В ближайшие дни в городе состоится множество событий, посвящённые знаменательному дню, которые придутся по душе жителям и гостям города разных возрастов.

6 июля, суббота

В этот день состоится благотворительный праздник «Летний день в Рязанском кремле». С 10:00 до 17:00 для бесплатного посещения будет открыт Дворец Олега. Гости смогут посетить экспозицию «От Руси к России»

На территории Кремля с 12:15 до 16:00 ожидается концертная программа солистов и музыкальных коллективов Рязани. С 16:00 до 17:00 состоится концерт исполнителя русских романсов ДМИТРИЯ ШВЕДА. С 12:00 до 16:00 можно будет посетить баннерную выставку к 140-летию создания рязанского музея «ЗДЕСЬ СЛЕД ВРЕМЕН МИНУВШИХ НЕ ИСЧЕЗ …»

Возрастное ограничение 6+

Что посмотреть в Рязани в выходные и в День семьи, любви и верности? Афиша мероприятий 6-8 июля

На Рязанской ВДНХ состоится Фестиваль советской классики. Гостей ждёт следующая программа:

— 12:00-13:00: Мастер-класс по мультипликации. Требуется предварительная запись.

— 15:00-20:00: Работа тематической зоны «Музея СССР», маркет и мастер-классы.

— 15:00-22.00: Выставка ретроавтомобилей.

— 17:00-19:00: Творческие мастер-классы.

— 20:30-22:00: Концертная программа с выступлением группы FEELIN’S и кавер-группы YURBAND.

Возрастное ограничение 6+

Ярмарка Рязанских мастеров в ЦПКиО проходит каждые выходные на площади перед Зелёным театром. Там можно посмотреть и приобрести работы в самых разных техниках. Возрастное ограничение 6+

7 июля, воскресенье

Фестиваль «Город счастливых семей» состоится в воскресный день в Лесопарке. Запланированы следующие активности:

— Турнир по семейному футболу. К участию приглашаются команды из трех человек: двое взрослых и ребенок от 8 лет. Регистрация участников начнется за час до начала игры в 11:00, сама игра – в 12:00

— 13:00. Начало работы площадок с мастер-классами, угощениями, аквагримом и ярмаркой рязанских мастеров.

— 14:00. Праздничный концерт с участием группы «Балалайка-62».

Возрастное ограничение 6+

Что посмотреть в Рязани в выходные и в День семьи, любви и верности? Афиша мероприятий 6-8 июля

Международный фестиваль «Рязанские перезвоны» начнётся в Рязанском Кремле в 13.00 Запланированы выступления звонарей из Рязанской, Московской и других областей на Соборной колокольне Рязанского кремля и на малой звоннице у сцены.

Также будут проходить семейные мастер-классы, тематическая ярмарка, выставка скульптур на православную тему.

В 16:00 гостей приглашают на концерт ансамбля «Братцы-Рязанцы».

Возрастное ограничение 6+

Концерт ко Дню семьи, любви и верности на площади перед МКЦ запланирован 7 июля в 16.00. Программа «Семья – волшебный символ жизни». Возрастное ограничение 6+

Проект «Лето в городе» на летней эстраде КДЦ начнётся в воскресенье в 18.00. Гостей ждёт концерт музыкальных коллективов «Семья — вот истинное счастье!», на котором в том числе пройдёт чествование семей. Возрастное ограничение 6+

Проект «Воскресный вечер в парке» в Зелёном театре ЦПКиО. Начало — в 19:00. Тематический вечер «Моя семья», в рамках которого состоятся концерт, конкурс рисунков на асфальте, а также кинопоказ концерта звезд отечественной эстрады. Возрастное ограничение 6+

8 июля, понедельник.

Большое празднование Дня семьи, любви и верности пройдёт в этот день Рязанской ВДНХ. Начало — в 17:00. Там состоится праздничное шествие семейных пар, после которого заработают различные площадки: шоу мыльных пузырей, аквагрим, фокусы, мастер-классы и другое. Возрастное ограничение 6+

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