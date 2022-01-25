По сообщению астрологов, февраль 2022 года с точки зрения астрологических событий обещает быть спокойным. Однако одному явлению всё же суждено произойти: Нептун покажет свою обратную сторону и соединится с «чёрной луной». В этот период представителям нескольких знаков зодиака стоит быть особенно аккуратными, передаёт издание Ftimes.

Под «чёрной луной» подразумевается мнимая планета, которая играет значимую роль в кармической астрологии. Считается, что она символизирует все аморальные действия, которые совершены людьми в прошлых жизнях. Именно поэтому в период соединения Нептуна с «чёрной луной» некоторые люди почувствуют на себе неблагоприятное влияние этого союза.

Апатию, раздражительность, тревожность и нервозность могут испытывать Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы. В момент действия «чёрной луны» будет казаться, что мир вокруг рушится, а любое начинание – обречено на провал.

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Также под влиянием «чёрной луны» окажутся все, кто родился с 1971 по 1984 годы.

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