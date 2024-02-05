Понедельник, 5 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

Численность населения Рязанской области на 1 января — 1,08 млн человек

7info
spot_img

Численность населения Рязанской области на 1 января 2024 года по предварительной оценке составила 1,08 млн человек. Об этом сообщили в Рязаньстате.

Численность населения — самый востребованный статистический показатель. На его основе базируются программы, прогнозы и итоги развития регионов. Рассчитывается он поэтапно, за прошедший год. Методика расчета утверждена Правительством России.

Формула проста. Суммируются численность населения на начало прошлого года, показатели естественного движения и миграционных потоков населения. Эти данные предоставляют региональные органы ЗАГС и МВД. Поправки вносятся в случае изменения административно- территориальных границ субъекта России.

Предварительная оценка формируется к 25 января на основе данных с января по ноябрь прошлого года. Окончательная оценка рассчитывается к 15 марта с учетом данных за полный год. Сведения о населении муниципальных образований появятся чуть позже, к 25 апреля.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Волгоградцы высказались о переименовании города в Сталинград

Новости мира
Проект Расстрига» сделал 20-минутный фильм о попытках переименования Волгограда...

Врач объяснила, почему женщины перестают хотеть секса

Новости мира
На желание женщины заниматься сексом могут повлиять стресс, хроническая усталость, неуверенность в себе, недовольство собственной внешностью, конфликты в отношениях с партнером.

Руководство рязанского Следкома проведёт 2 прямые телефонные линии в феврале

Новости Рязани
Телефон прямой линии: 8 (4912) 28-04-69. Звонки принимаются с 10 до 12 часов.

Представители рязанского отделения Движения Первых расскажут о планах на 2024 год

Новости Рязани
28 крупных региональных событий соберут почти 27 тысяч уникальных участников.

Рязанское отделения Движения Первых признано образцовым на Втором Съезде организации

Новости Рязани
Участие в работе Съезда приняли 13 рязанцев, среди которых оказались школьники, студенты, родители и педагоги.