Численность населения Рязанской области на 1 января 2024 года по предварительной оценке составила 1,08 млн человек. Об этом сообщили в Рязаньстате.

Численность населения — самый востребованный статистический показатель. На его основе базируются программы, прогнозы и итоги развития регионов. Рассчитывается он поэтапно, за прошедший год. Методика расчета утверждена Правительством России.

Формула проста. Суммируются численность населения на начало прошлого года, показатели естественного движения и миграционных потоков населения. Эти данные предоставляют региональные органы ЗАГС и МВД. Поправки вносятся в случае изменения административно- территориальных границ субъекта России.

Предварительная оценка формируется к 25 января на основе данных с января по ноябрь прошлого года. Окончательная оценка рассчитывается к 15 марта с учетом данных за полный год. Сведения о населении муниципальных образований появятся чуть позже, к 25 апреля.