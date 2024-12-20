Бывший игрок хоккейного клуба «Рязань» избил девушку и полицейских

Бывший игрок хоккейного клуба «Рязань», 28-летний Алексей Яценко, избил девушку и полицейских. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

В городе Амурск Хабаровского края хоккеист Алексей Яценко выпивал со своей подругой. После чего девушка написала заявление в полицию, обвинив спортсмена в побоях.

28-летний Алексей Яценко выпивал со своей знакомой в городе Амурск Хабаровского края. Позже девушка обратилась в полицию и заявила, что спортсмен избил ее.

Когда сотрудники правоохранительных органов пришли к Яценко, хоккеист нанес служителям закона не менее пяти ударов по лицу.

Спортсмена задержали. Решается вопрос о возбуждении дела.