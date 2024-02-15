Большая часть запланированных работ рязанским Фондом капремонта не выполнена

Большая часть работ, которая была запланирована на 2023 год, Фондом капремонта Рязанской области не выполнена, сообщил во время заседания облдумы губернатор Павел Малков.

По словам Малкова, были приняты кадровые решения, ситуацию планируется кардинально поменять. Фонд должен будет обеспечить выполнение не только текущих работ, но и «вернуть долг».

Решается вопрос о смене концепции. Планируется ремонтировать дома целиком, а не выполнять отдельные виды работ. По информации губернатора, бывали случаи, когда вскрывали уже отремонтированные стены, чтобы заменить трубы. Такого быть не должно.

Глава региона также отметил, что размер взносов в Фонд капремонта в Рязанской области не повышали.