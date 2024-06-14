Пятница, 14 июня, 2024

Более 800 нарушителей оштрафовали за парковку на газонах в Рязани

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от ededchechine на Freepik

870 нарушителей в Рязани привлекли к ответственности за парковку транспортных средств на газонах. Сообщает пресс-служба горадминистрации.

Общая сумма штрафов, которые назначили нарушителям, достигла 916 тысяч рублей. В мэрии напомнили гражданам: заезд, остановка и стоянка ТС на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, а также контейнерных площадках, по правилам благоустройства, строго запрещена.

Кроме того, по цветникам и газонам, находящимся на земельных участках в муниципальной собственности, запрещается ездить на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах, скутерах, спецтехнике и на лошадях.

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