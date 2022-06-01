Бегония, бархатцы, петуния: продолжается высадка цветов в клумбы Рязани

1 июня в клумбы у вокзала «Рязань-2» высадили бегонию белого и розового цвета. Продолжаются работы по высадке бархатцев желтого и лимонного цвета, георгины, махровой петунии разных цветов в клумбы у Дворца торжеств.

Высаженные цветы регулярно поливают. Сегодня работы проводились на площади Театральной, сквере на улице Горького, сквере им. В.Ф. Уткина, сквере им. М.Д. Скобелева, зеленых зонах у Театра кукол, Рязанской областной филармонии, библиотеки им. Горького, Верхнем городском парке, Лыбедском бульваре, сквере им. В.Ф. Маргелова, Молодежном сквере, Бульваре Победы, сквере у Дворца торжеств и других территориях.

На Первомайском проспекте идет подготовка цветников, чтобы в ближайшее время приступить к высадке однолетников. На этой неделе высадка также продолжатся у Дворца торжеств, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2».