Астрологи и нумерологи предупредили об опасностях даты 02.02.2022

Дата 2 февраля 2022 года состоит из пяти двоек (02.02.2022). Астрологи уверены, что такое сочетание может нести негативные последствия для людей, пишет ИА KrasnodarMedia.

2 февраля в этом году выпадает на среду. Луна в эту дату будет находиться в Водолее, правящей планетой этого знака является Уран. Уран несёт в себе силу протеста и несогласия, поэтому может побудить людей «бастовать» против всего, что не устраивает в жизни.

Например, многие из нас расстанутся с нелюбимой работой, порвут отношения с ненавистными людьми. Специалисты советуют не «жечь» мосты в эту дату, а направить «протестную» силу планеты в полезное русло. Например, бросить вредные привычки, сесть на диету, поменять распорядок дня.

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Многие 2 февраля станут раздражительными. Не исключены ссоры на ровном месте, семейные конфликты и скандалы между возлюбленными. Ещё одна опасность 02.02.2022 связана с финансовыми рисками. Есть вероятность, что некоторые предпочтут мгновенную выгоду, погонятся за лёгкими деньгами и вместо сорванного куша потеряют все вложения.

День пяти двоек сулит неудачу и по мнению нумерологов. Сумма всех двоек в дате 2.2.2022 равняется десяти. В этой цифре единица символизирует старт, начало, а ноль трактуется как конец, смерть. Скорее всего, новые начинания будут обречены на провал.

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